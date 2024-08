Rússia contabiliza 17 civis mortos desde o início de incursão ucraniana em Kursk

Segundo a Ucrânia, em duas semanas de combates, suas tropas assumiram o controle de quase uma centena de localidades e de mais de 1200 quilômetros quadrados do território da região

Os serviços médicos da Rússia concluíram em 17 vítimas, nesta terça-feira (20), o número de civis mortos no âmbito da incursão lançada pela Ucrânia no último dia 6 na região fronteiriça russa de Kursk, que também teria deixado mais de 140 feridos. “De acordo com os dados mais recentes, foi constatada a morte de 17 pessoas em consequência dos ataques das Forças Armadas da Ucrânia. Dos mais de 140 feridos, 75 foram hospitalizados, incluindo quatro crianças”, disse um porta-voz da serviços médicos citados pela agência de notícias oficial russa “TASS”.

Na segunda-feira da semana passada (12), o governador em exercício da região de Kursk, Alexei Smirnov, informou ao presidente russo, Vladimir Putin, que o ataque ucraniano havia deixado 12 mortos entre a população e que o número de feridos estava em 121. Segundo a Ucrânia, em duas semanas de combates, suas tropas assumiram o controle de quase uma centena de localidades e de mais de 1.200 quilômetros quadrados do território da região de Kursk, o que representa pouco mais de 4% da sua superfície total. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou que um dos objetivos da ofensiva na região de Kursk é criar uma “zona-tampão” para evitar que as tropas russas ataquem o território ucraniano a partir daquela área.

