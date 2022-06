Rússia controla ‘quase 20%’ do território ucraniano, diz Zelensky

Mandatário disse que território controlado pela Rússia é maior que as superfícies de Bélgica, Holanda e Luxemburgo somadas

SERGEY DOLZHENKO Desde o início do confronto, os russos assumiram o controle de regiões no sul da Ucrãnia, como a cidade de Mariupol



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que as forças armadas russas estão ocupando “quase 20%” do território ucraniano. A porcentagem equivale a 125 mil quilômetros quadrados, que incluem a anexada península da Crimeia e o território controlado por separatistas pró-Moscou desde 2014. “Hoje, quase 20% de nosso território está controlado pelos ocupantes, ou seja, quase 125.000 quilômetros quadrados”, disse o presidente ucraniano em um discurso para o Parlamento de Luxemburgo. O mandatário informou que, antes do início da guerra, a Rússia controlava 43 mil km² na Ucrânia. De acordo com Zelensky, os 20% dominados pela Rússia superam a superfície de Bélgica, Holanda e Luxemburgo juntos. Desde o início do confronto, os russos assumiram o controle de regiões no sul da Ucrãnia, como a cidade de Mariupol. O principal objetivo é assumir o controle de Donetsk e Luhansk, onde os combates seguem. Na quarta-feira, 1º, um negociador russo mencionou a possibilidade de um referendo sobre a anexação nos territórios ocupados pelos russos. A consulta popular poderia acontecer no mês de julho.

*Com informações da AFP