Rússia derruba avião militar da Ucrânia e deixa cinco mortos e nove feridos

Aeronave caiu próxima à capital do país, Kiev, entre as aldeias de Zhukivtsi e Trypillia

AFP PHOTO / Ukraine Emergency Ministry press service / handout Equipes de emergência trabalham no local da queda do avião, próximo a Kiev



Um avião militar ucraniano com 14 pessoas a bordo foi derrubado por forças militares russas e caiu perto de Kiev, deixando cinco mortos, na manhã desta quinta-feira, 24, anunciou o Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia. A queda aeronave se deu próximo à localidade de Trypillia, cerca de 50 quilômetros ao sul da capital ucraniana. “Um avião militar das Forças Armadas da Ucrânia caiu entre a aldeia de Zhukivtsi e Trypillia, distrito de Obukhov [região de Kiev], seguido por um incêndio, resultando na morte de cinco pessoas”, disse um comunicado do Serviço no Telegram.

Equipes de emergência trabalham no local do acidente. O Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia disse que “ainda está determinando quantas pessoas morreram”. O incidente ocorreu a cerca de 20 quilômetros ao sul de Kiev, em meio a relatos de vários locais ao redor da cidade sendo atacados. O presidente russo, Vladimir Putin, lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia, matando dezenas e forçando centenas a fugir para salvar suas vidas no vizinho pró-ocidental.