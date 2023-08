Rússia derruba dois mísseis ucranianos sobre ponte da Crimeia

Segundo autoridades locais, a estrutura da ponte que liga a península ao território russo não foi danificada durante o ataque

Handout / Russian federal road agency Rosavtodor / AFP Ponte já foi alvo de outros ataques ucranianos nos últimos meses



O governo da Rússia divulgou que derrubou dois mísseis ucranianos sobre a ponte da Crimeia, que liga a península ao território russo, neste sábado, 12. Segundo o governador do local, Sergei Aksionov, a estrutura da ponte não foi danificada pelos mísseis. Para auxiliar na defesa, forças especiais da Rússia soltaram uma cortina de fumaça no local. Segundo Aksionov, o tráfego na região será retomado em breve. Construída em 2018, anos após a anexação da Crimeia, a ponte já foi alvo de diversos ataques da Ucrânia. O último aconteceu em julho e causou danos significativos no trecho rodoviário da estrutura. Além dele, existe uma parte voltada para o transporte ferroviário. A ponte é utilizada para envio de equipamentos militares para a região. Após os últimos ataques, Moscou ordenou o reforço da segurança da infraestrutura. Neste sábado, o Ministério da Defesa da Rússia disse que 20 drones ucranianos foram abatidos nas proximidades da península.

*Com informações da AFP