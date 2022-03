Rússia destrói maior depósito de combustível do exército ucraniano

Mísseis Kalibr de alta precisão foram utilizados para atacar a base localizada perto de Kalinovka, ao lado de Kiev

EFE/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Forças russas se preparam para uma grande ofensiva, segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido



O porta-voz do ministro russo da Defesa, Igor Konashenkov, informou que as tropas da Rússia destruíram na quinta-feira, 24, o maior depósito de combustível do exército da Ucrânia. “A maior reserva de combustível que restava para o exército ucraniano, que foi usada para abastecer unidades na parte central do país, foi destruída”, disse o porta-voz que informou que mísseis Kalibr de alta precisão foram utilizados para atacar a base localizada perto de Kalinovka, ao lado de Kiev. O bombardeio foi confirmado por uma fonte do ministério ucraniano das Situações de Emergência nesta sexta-feira, 25. Detalhes não foram revelados, entretanto, a fonte informou que, apesar do fogo continuar ativo, “não há nenhuma ameaça de que o fogo se propague”. Um agente de segurança informou que não há vítimas.