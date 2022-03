Rússia diz que perdeu 498 soldados na Ucrânia desde o início da guerra

Essa é a primeira vez que os russos falam sobre o número de perdas; segundo o porta-voz Igor Konashenkov, cerca de 1.500 ficaram feridos

RUSSIAN DEFENCE MINISTRY / AFP Igor konashenkov divulgou pela primeira vez o número de soldados russos mortos durante o conflito com a Ucrânia



Pela primeira vez desde o início da guerra, que começou em 24 de fevereiro, a Rússia divulgou um balanço de militares russos mortos na ofensiva contra a Ucrânia. “Infelizmente tivemos perdas. 498 militares russos morreram e 1.597 de nossos camaradas ficaram feridos” , disse o porta-voz do Exército, Igor Konashenkov, em imagens divulgadas na televisão pública russa. Segundo Konashenkov, as famílias dos falecidos receberam toda a ajuda possível. Quando questionado sobre as perdas dos ucranianos, ele informou que as baixas dos “militares e nacionalistas ucranianos” chegam a 2.870 mortos e cerca de 3.700 feridos.