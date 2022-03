Rússia diz que vai atacar instalações militares em Kiev e pede que população deixe o local

Alerta emitido pelo Ministério da Defesa russo pede que moradores que vivem próximo às instalações deixem suas casas; pasta diz que ataques russos estão sendo feitos unicamente contra alvos militares da Ucrânia

EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO Governo russo pediu para que civis deixem o local antes dos ataques



O Ministério da Defesa da Rússia emitiu um alerta de que irá atacar instalações militares em Kiev, capital da Ucrânia, e pediu para que as pessoas que vivem perto dos locais deixe suas casas. O alerta foi emitido na manhã desta terça-feira, 1º, e foi confirmado pelas agências de notícias russas TASS e RIA. Segundo os veículos, os alvos serão instalações do Serviço de Segurança da Ucrânia e do 72º Centro de Informações e Operações Psicológicas na capital. “Para impedir ataques informativos contra a Rússia, atacarão objetos tecnológicos da SBU e do 72º Centro PSO Principal em Kiev. Instamos os cidadãos ucranianos envolvidos por nacionalistas ucranianos em provocações contra a Rússia, bem como os residentes de Kiev que vivem perto estações de retransmissão, para deixar suas casas”, afirmou o Ministério. Anteriormente, a pasta afirmou que as tropas russas não estão atacando cidades ucranianas e que estão militando seus alvos a locais da infraestrutura militar ucraniana. O ataque deverá acontecer na noite (horário de Brasília) desta terça, quando começará o sétimo dia de ofensivas russas no país.