Rússia diz ter conquistado mais quatro assentamentos da Ucrânia

Segundo o Ministério da Defesa russo, tropas avançaram 14 quilômetros no território ucraniano em apenas um único dia

ARIS MESSINIS / AFP Imagens registram mortes e destruição em território ucraniano



Segundo o porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, major-general Igor Konashenkov, as Forças Armadas do país avançaram 14 quilômetros em território ucraniano neste domingo, 13. O dia também marca a conquista do exercito de Vladimir Putin de mais quatro assentamentos ao sul da Ucrânia: Blagodatnoye, Vladimirovka, Pavlovka e Nikolskoye. “Unidades das Forças Armadas russas avançaram até 14 quilômetros em um dia. Durante as operações ofensivas, o controle foi estabelecido sobre as regiões do sul dos assentamentos de Blagodatnoye, Vladimirovka, Pavlovka e Nikolskoye”, disse o major.

Com a intensificação do conflito no último sábado, 12, autoridades da Ucrânia alegam que os corredores humanitários estão sob risco. Tropas russas se reorganizaram a noroeste da capital Kiev e já realizam fortes bombardeios a 25 quilômetros da capital. Um relatório da área de inteligência do Ministério da Defesa do Reino Unido apontou que a Rússia também já avança para o lado oeste da Ucrânia, além de ter atingido uma base militar próximo à fronteira com a Polônia.