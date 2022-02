Rússia diz ter matado 5 pessoas que entraram no país pela fronteira com a Ucrânia

Mais cedo, os russos também acusaram as forças armadas ucranianas de terem destruído um posto na fronteira; Kiev, por sua vez, nega as duas acusações

AFP PHOTO/ RUSSIAN DEFENCE MINISTRY Exército russo também disse ter destruído veículos militares ucranianos envolvidos no episódio



O exército da Rússia informou que matou cinco pessoas que entraram no território russo através da fronteira com a Ucrânia. A informação foi dada pelas autoridades russas nesta segunda-feira, 21, e foi o último episódio, até o momento, da escalada da tensão entre os países. “Nos combates, foram abatidas cinco pessoas que pertenciam a um grupo de sabotadores que violaram a fronteira russa”, disseram os militares em comunicado. O incidente aconteceu na cidade de Mityakinskaya, na região de Rostov, às 6h (0h no horário de Brasília). Os militares também teriam destruído dois veículos de combate das forças armadas ucranianas que entraram no país através da fronteira. Por fim, o exército russo afirmou que nenhum soldado ou guarda da fronteira ficou ferido. Por sua vez, o governo da Ucrânia negou as acusações russas e afirmou que “nenhum de nossos soldados cruzou a fronteira com a Federação Russa e nenhum morreu hoje”. Kiev também negou a acusação de que as forças armadas ucranianas bombardearam um posto de fronteira russo na região de Rostov.

*Com informações da AFP