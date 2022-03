Rússia e Ucrânia começam nova rodada de negociações por cessar-fogo

Representantes dos dois países se reúnem na Turquia duas semanas depois das últimas conversas

Maxim GUCHEK / BELTA / AFP Encontro 'cara a cara' aconteceu duas semanas depois de última tentativa



Negociadores ucranianos e russos irão se reunir na Turquia nesta terça-feira, 29, pela primeira vez em duas semanas. Representantes dos dois países desembarcaram no território turco na noite desta segunda-feira, 28. A Ucrânia busca um cessar-fogo da guerra sem abrir mão de território ou soberania. O ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, comentou sobre as negociações em Istambul. Não estamos negociando pessoas, terras ou soberania. O programa mínimo será questões humanitárias, e o programa máximo é chegar a um acordo sobre um cessar-fogo”, disse ele em rede nacional. No entanto, o ministro do interior, Vadym Denysenko, disse duvidar que haja algum avanço. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan quer participar como mediador das conversas e instou o Kremlin a concordar com um cessar-fogo.