Rússia e Ucrânia concordaram que conflito no Leste Europeu não vai acabar nos próximos dias

Russos dizem que não há previsão de fim de guerra, já os ucranianos acreditam que o confronto não deve passar de maio

BULENT KILIC/AFP Um morador atravessa uma rua vazia ao lado de obstáculos antitanque em Odessa em 13 de março de 2022.



Mesmo com a retomada da realização da quarta rodada de negociações nesta terça-feira, 15, e com os sinais de otimismo expressos por autoridades dos dois países, nem Rússia e nem Ucrânia acreditam que o conflito no Leste Europeu vai ser encerrado nos próximos dias. O Kremlin disse que ainda é muito cedo para fazer previsões sobre os possíveis resultados das negociações entre os dois países. “O trabalho é árduo, e, na situação atual, o próprio fato de eles continuarem [as conversa] é provavelmente positivo. Não queremos dar previsões. Aguardamos”, disse o porta-voz, Dmitry Peskov.

Por outro lado, o conselheiro do chefe de gabinete do presidente ucraniano, Oleksiy Arestovich, aponta uma data para o fim do conflito. Para ele, a guerra não deve passar do início de maio. “Acho que no mais tardar em maio devemos ter um acordo de paz. Talvez muito antes, veremos, estou falando das últimas datas possíveis”, informou Arestovich que acredita que a Rússia vai ficar sem recursos para manter seus ataques e que o momento exato do fim do conflito depende da quantidade de recursos que o Kremlin se dispõe a investir na campanha.

Arestovich, fez outros apontamentos além da falta de recursos russos. Segundo ele, a Rússia enfrenta uma escassez de soldados, tanto que anunciou que vai contratar ‘mercenários’ com experiência na guerra da Síria para ajudarem na guerra contra a na Ucrânia. Mas, para Arestovich, mesmo se isso acontecer, os ucranianos vão ‘triturá-los” e “haverá um acordo em meados de abril ou final de abril”. Entretanto, o conselheiro do chefe de gabinete adianta que mesmo após um acordo de paz, pequenos confrontos táticos podem continuar acontecendo por até um ano.