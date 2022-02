Rússia e Ucrânia encerram negociações sem acordo; nova reunião deve ocorrer ‘em breve’

Informação foi dada pelo negociador russo, Vladimir Medinski, após cinco horas de reunião; ‘as partes estabeleceram uma série de prioridades’, disse o conselheiro ucraniano

Sergei KHOLODILIN / BELTA / AFP

Representantes da Rússia e da Ucrânia encerraram a primeira rodada de negociações que estava sendo discutida em Belarus nesta segunda-feira, 28. Com o fim da reunião, que durou cinco horas, os negociadores voltaram para as suas capitais para consultas com o governo. “As partes estabeleceram uma série de prioridades e de questões que exigem algumas decisões”, disse Mikhailo Podoliak, conselheiro do gabinete presidencial ucraniano, enquanto seu assessor russo, Vladimir Medinski, afirmou que a nova reunião acontecerá “em breve” na fronteira entre a Polônia e Belarus.

Segundo um membro da delegação ucraniana, as negociações são difíceis e o lado russo é tendencioso. “”Infelizmente, o lado russo ainda tem uma visão muito tendenciosa dos processos destrutivos que lançou”, disse o assessor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak no Twitter depois de participar das negociações perto da fronteira Bielorrússia. A aceitação de uma conversa entre os dois países foi anunciada no domingo, 27, mas, segundo Podolyak, a reunião foi adiada diversas vezes na noite anterior e que o local foi reorganizado.

Pelo lado da Rússia, o assessor presidencial Vladimir Medinsky, o vice-ministro da Defesa Alexander Fomin e o presidente do Comitê de Assuntos Internacionais da Duma, Leonid Slutsky, foram os representantes. Já do lado da Ucrânia, o ministro da Defesa ucraniano, Alexey Reznikov, o conselheiro do gabinete presidencial ucraniano, Mikhail Podolyak, chefe da facção “Servo do Povo” David Arakhamiya, primeiro vice-chefe da delegação ucraniana no Grupo de Contato para resolver a situação em Donbass Andrey Kostin, o legislador ucraniano Rustem Umerov e o vice-ministro das Relações Exteriores Nikolay Tochitsky, estiveram presentes na reunião de cessar-fogo.