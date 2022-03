Rússia e Ucrânia farão nova rodada de negociações na Turquia esta semana

Encontros entre as delegações acontecerão presencialmente entre os dias 28 e 30 de março

EFE/EPA/SEDAT SUNA Ucrânia tentará o cessar-fogo nas negociações com a Rússia na Turquia



Uma nova rodada de negociações entre a Ucrânia e a Rússia está marcada para começar nesta segunda-feira, 28, e vai durar três dias, terminando na próxima quarta, 30. “Foi decidido realizar a próxima rodada presencialmente na Turquia entre os dias 28 e 30 de março”, informou o chefe da delegação ucraniana, David Arahamiya, nas redes sociais. Ele acrescentou que outros detalhes serão divulgados em breve. A Turquia já sediou o encontro entre o chanceleres russo, Serguey Lavrov, e o ucraniano, Dmytro Kuleba, no início do mês, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, vem demonstrando empenho para manter canais diplomáticos durante o conflito que já se estende por mais de um mês. Segundo divulgado pela agência de notícias estatal ucraniana Ukrinform, o assessor do chefe do Gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolak, afirmou que as posições da delegação ucraniana nas negociações permanecem inalteradas. Eles desejam um cessar-fogo, a retirada de tropas do seu território e garantias de segurança estritas.