Com promessa de trégua russa, Ucrânia retoma retirada de civis

Governo russo disse que respeitará a trégua até a noite (horário local) e que permitirá a retirada de civis de seis zonas afetadas pelos combates nos últimos dias

Louisa GOULIAMAKI / AFP Milhões de civis já deixaram a Ucrânia desde o início da invasão da Rússia



Os governos da Rússia e da Ucrânia mantiveram o cessar-fogo que permitiu a instauração de corredores humanitários para a retirada de civis das zonas de combate. Nesta quarta-feira, 9, acontece o segundo dia da trégua. A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, afirmou que a Rússia irá respeitar a trégua das 9h às 21h locais (4h às 16h no horário de Brasília) ao redor de seis zonas que foram afetadas nos últimos dias. Dentre as áreas afetadas pelo cessar-fogo, estão cidades ao redor da capital Kiev, como Irpin e Bucha. Para deixar Kiev, os civis estão enfrentando artilharia pesada e bombardeios russos. Na terça-feira, 8, primeiro dia de cessar-fogo, quase 60 ônibus utilizaram os corredores para retirar civis da cidade de Sumy, que fica a leste de Kiev. Ao todo, mais de 5 mil pessoas foram retiradas do local, que vem sendo alvo de combates intensos. A Acnur, agência da ONU para refugiados, estima que 2,1 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia desde o começo da invasão russa.

*Com informações da AFP