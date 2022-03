Rússia e Ucrânia não chegam a acordo para cessar-fogo

Ministros dos países se encontraram para discutir uma trégua de 24 horas; representante ucraniano acusou Putin de buscar a ‘rendição da Ucrânia’

CEM OZDEL / TURKISH FOREIGN MINISTRY / AFP - 10/03/2022 Sergey Lavrov e Mytro Kuleba, ministros russo e ucraniano das Relações Exteriores, se reuniram nesta quinta-feira, 10



Após 15 dias de conflito em território ucraniano, após o exército do Kremlin invadir o país vizinho, chefes da diplomacia da Rússia e da Ucrânia se reuniram na tarde desta quinta-feira, 10. O objetivo do encontro, de realizar um cessar-fogo com duração de 24 horas, porém, não foi atingido. Mytro Kuleba, ministro ucraniano das Relações Exteriores, afirmou a jornalistas que “Moscow queria falar de corredores humanitários” e que o governo de Vladimir Putin pretende “continuar sua agressão até a rendição da Ucrânia.”

Já Sergey Lavrov, ministro russo das Relações Exteriores, alegou que seu país “não planeja atacar outros países e não atacou a Ucrânia”. Segundo o chanceler, houve uma resposta a “ameaças diretas” contra a segurança nacional do território russo. O representante do Kremlin alertou, ainda, para países que desejam ajudar militarmente o governo de Volodymyr Zelensky. “Aqueles que enchem a Ucrânia de armas têm de entender, é claro, que carregarão a responsabilidade de seus atos”, ressaltou.