Rússia e Ucrânia podem se reunir no fim de semana para terceira rodada de negociações

Conselheiro da administração presidencial da Ucrânia afirmou que aguarda confirmação dos russos para que as partes voltam a conversar

Maxim GUCHEK/BELTA/AFP - 03/03/2022 Nova reunião com representantes da Ucrânia e da Rússia pode ocorrer neste fim de semana



Os governos da Ucrânia e da Rússia já se preparam para uma provável terceira reunião de negociações, que deverá acontecer neste fim de semana. Segundo Mikhailo Podolyak, conselheiro do responsável da administração presidencial ucraniana, “a terceira etapa poderia acontecer amanhã (sábado) ou depois de amanhã (domingo).” O governista ressaltou que os comandos dos países estão em “contato permanente”, mas que o novo encontro depende apenas da confirmação dos russos. Após as duas tratativas, o negociador da Ucrânia, Davyd Arakhamia, publicou uma foto nas suas redes sociais em que afirma lutar por “corredores imobiliários” para que a população não sofra as consequências dos bombardeios militares.

O gabinete do líder do governo alemão, Olaf Scholz, ressaltou que o Kremlin assegurou a continuidade nas tratativas neste fim de semana. Horário, data e local, não foram informados. Vladimir Putin, por sua vez, afirmou em comunicado que espera um posicionamento “razoável e construtivo” nas próximas negociações. “A Rússia está aberta ao diálogo com o lado ucraniano, bem como com todos aqueles que querem a paz na Ucrânia. Mas com a condição de que todas as exigências russas sejam atendidas”, ressaltou o líder russo.