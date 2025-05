Rússia e Ucrânia realizam maior troca de prisioneiros desde o início do conflito

Acordo, que envolve a liberação de mil prisioneiros, surgiu após negociações em Istambul e é considerado um passo importante em direção à paz

EFE/EPA/STRINGER Prisioneiros de guerra ucranianos (POWs) reagem após uma troca de prisioneiros em um local não revelado, Ucrânia, 23 de maio de 2025, em meio à invasão russa



Rússia e Ucrânia realizaram nesta sexta-feira (23) uma significativa troca de prisioneiros, com cada país libertando 390 detentos. Este evento representa a maior troca de prisioneiros desde o início do conflito. O acordo, que envolve a liberação de mil prisioneiros, surgiu após negociações em Istambul e é considerado um passo importante em direção à paz. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que foram liberados 270 soldados e 120 civis de cada lado. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também confirmou os números e anunciou que mais prisioneiros devem ser libertados nos próximos dias, com expectativa de novas liberações durante o fim de semana. Essa movimentação traz um sopro de esperança em meio ao prolongado conflito, que já causou inúmeras perdas humanas e materiais.

Enquanto isso, a Ucrânia manifestou sua disposição para um cessar-fogo de 30 dias, buscando uma pausa nas hostilidades. No entanto, a Rússia, que controla cerca de 20% do território ucraniano, declarou que não interromperá seus ataques até que suas condições sejam atendidas. A tensão permanece alta, com os combates ainda em curso. Recentemente, a Rússia anunciou a captura de um assentamento na região de Kharkiv e intensificou os ataques à infraestrutura portuária em Odessa. Esses ataques resultaram em mortes e feridos, evidenciando a continuidade da violência no conflito.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA