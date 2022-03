Rússia e Ucrânia voltam a se reunir para negociações de paz nesta segunda

Terceiro encontro das delegações dos países está prevista para começar às 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília, e vai acontecer novamente em Belarus

Sergei KHOLODILIN / BELTA / AFP - 28/02/2022 Membros das delegações russa e ucraniana na mesa de negociações sobre o conflito entre os países



A terceira rodada de negociações de paz entre Rússia e Ucrânia está prevista para começar às 11 horas da manhã desta segunda-feira, pelo horário de Brasília, novamente em Belarus. A informação foi divulgada por um negociador ucraniano nas redes sociais. “Negociações com a Rússia. Terceira rodada. Comece às 16:00, horário de Kiev. Delegação sem alteração”, escreveu Mikhailo Podoliak, que é conselheiro do Chefe do Gabinete do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, e membro da delegação ucraniana. A Rússia ainda não confirmou as negociações.