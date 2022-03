Rússia está disposta a aceitar entrada da Ucrânia na União Europeia

Governo de Zelensky poderia ingressar no bloco desde que passe por um processo de ‘desmilitarização’

Maxim GUCHEK / BELTA / AFP Representante da Rússia e Ucrânia reunidos em Belarus para negociações de cessar-fogo



Enquanto discute a possibilidade de um cessar-fogo, a Rússia passou a aceitar que a Ucrânia integre o bloco da União Europeia. A condição para que isso ocorra, porém, seria a do governo Volodymyr Zelensky se “desmilitarize”. A justificativa dada pelo Kremlin de que iria “desnazificar” o território ucraniano, já não são mais mencionadas nas negociações de paz entre os países. David Arakhamia, chefe no parlamento do partido do presidente ucraniano e membro da equipe de negociação de Kiev, alegou nesta segunda-feira, 28, a jornalistas, porém, que ainda existem “muitos pontos não resolvidos” para que o conflito acabe e que “todas as possibilidades” estão na mesa desde o início” das tratativas.