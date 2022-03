Rússia fará “tréguas locais” para realizar corredores humanitários na Ucrânia

Medida anunciada pelo Ministério da Defesa ocorrerá na próxima terça-feira, 08, em quatro cidades ucranianas

AFP - 24/02/2022 Ucrânia foi invadida pela Rússia na última quinta-feira, 24



O Ministério da Defesa da Rússia, através do setor que controla as ações militares que ocorrem na Ucrânia, anunciou na noite desta segunda-feira, 07, que o Exército do Kremlin realizará uma ‘trégua’ em quatro cidades ucranianas para que sejam realizados corredores humanitários a fim de evacuar a população local. A ação será iniciada na próxima terça-feira, 08, às 04h no horário de Brasília. “A Rússia declara um cessar-fogo a partir das 10h (horário de Moscou) de 8 de março e está pronta para fornecer corredores humanitários: de Kiev e assentamentos adjacentes à Federação Russa, passando pelo território da República da Bielorrússia até Gomel”, anunciou o governo de Vladimir Putin.

A decisão ocorre após o fim da terceira rodada de negociações entre os países, que não avançou sobre a realização dos corredores. Foram quatro horas de reunião e o lado russo não se contentou com as tratativas. Vladimir Medinsky, representante do Kremlin, afirmou que as soluções propostas não estão “à altura das expectativas de Moscou.” Já Dmytro Kuleba, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, afirmou em pronunciamento que espera uma tratativa entre os dois mandatários: Volodymyr Zelensky, do lado ucraniano; e Vladimir Putin, para os russos. A justificativa para a proposta, segundo o chanceler, é a de que “todos entendemos que é ele [Putin] quem toma as decisões finais, especialmente agora.”

*Com informações da AFP