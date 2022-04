Rússia faz alerta aos EUA após visita dos secretários a Kiev: ‘estão inflamando o conflito’

Antony Blinken e Lloyd Austin se encontraram com Volodymyr Zelensky no domingo e discutiram sobre um novo fornecimento de ajuda militar

EFE/EPA/US Representantes dos EUA visitam Ucrânia pela primeira vez desde o início da guerra



A Rússia mandou um recado nesta segunda-feira, 25, para os Estados Unidos após eles anunciarem um novo fornecimento de ajuda militar para que a Ucrânia possa se defender da guerra que já chega ao seu terceiro mês. Por meio de uma nota diplomática, Moscou informou que os envios de armamentos estão inflamando o conflito. No domingo, Antony Blinken e Lloyd Austin estiveram em Kiev para se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e discutir sobre o fornecimento de armas para que o país possa continuar se defendendo. Apesar do recado russo, os EUA anunciaram um novo pacote de ajuda de US$ 700 milhões, totalizando US$ 3,7 bilhões de auxílio enviado para os ucranianos.

Depois de três horas de encontro com Zelensky, Blinken e Austin afirmaram que a reunião foi “muito produtiva e detalhada” e se direcionaram para a Polônia, onde informaram que a Ucrânia tem chance de ganhar a guerra, porém, para que isso aconteça é necessário que eles tenham o equipamento certo. Lá, eles também anunciaram que o presidente Joe Biden pretende designar nos próximos dias a atual embaixadora do país na Eslováquia, Bridget Brink, como nova representante diplomática em Kiev, um cargo que está vago desde 2019. Embora vários países europeus já tenham reaberto suas embaixadas em Kiev, o retorno dos diplomatas americanos será gradual, segundo um funcionário do Departamento de Estado.