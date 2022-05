Rússia faz novo teste de míssil hipersônico e intensifica ataques ao leste da Ucrânia

Zircon faz parte da nova geração de sistemas de armas de Putin; tropas russas assumiram o controle da região de Lyman

Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS Um míssil de cruzeiro hipersônico Zircon é disparado da fragata de mísseis guiados Almirante Gorshkov durante um teste no Mar de Barents, nesta imagem estática tirada de um vídeo divulgado



A Rússia testou neste sábado, 28, um míssil de cruzeiro hipersônico Zircon a uma distância de cerca de mil km e acertou o alvo com sucesso, informou o Ministério da Defesa. Essa ação vem ao mesmo tempo em que as tropas russas intensificam as ofensivas de Moscou no leste da Ucrânia. Está não é a primeira vez que eles realizam um disparo como esse, e o míssil utilizado hoje faz parte de uma nova geração de sistemas de armas de Vladimir Putin, a qual ele considera como “incomparáveis”.

O Zircon foi lançado no Mar de Barents para um alvo nas águas do Mar Branco no Ártico e deve equipar os navios e submarinos da frota russa. Desde o começo da guerra, as forças armadas da Rússia sofreram pesadas perdas de homens e equipamentos, mas continuou a realizar testes de armas de alto nível para lembrar ao mundo suas proezas na tecnologia de mísseis. Em março, a Rússia informou que usou mísseis hipersônicos Kinjal em sua ofensiva na Ucrânia, que começou em fevereiro, um recurso que não havia usado oficialmente até agora, exceto para testes. Já em abril, ela fez o teste de lançamento de um novo míssil intercontinental com capacidade nuclear, o Sarmat, capaz de transportar 10 ou mais ogivas e atingir os Estados Unidos.

Ao mesmo tempo em que realizam essa testagem, os russos também informaram que assumiram o controle de Lyman, um ponto-chave em seu avanço para o leste da Ucrânia, enquanto abre caminho para as cidades maiores de Sloviansk e Kramatorsk. “Após ações comuns das unidades de milícias da República Popular de Donetsk e das forças armadas russas, a cidade de Lyman foi totalmente libertada dos nacionalistas ucranianos”, disse o Ministério da Defesa russo em comunicado. A captura de Lyman remove um grande obstáculo para Sloviansk e depois Kramatorsk, sem negligenciar a tentativa de cercar Severodonetsk e Lyssychansk, duas outras importantes cidades ucranianas, localizadas mais ao leste.