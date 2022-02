Rússia fecha espaço aéreo para companhias de 36 países em resposta às sanções aplicadas

Voos da lista de nações proibidas podem acontecer se houver um ‘autorização especial’ da Agência Federal de Transporte Aéreo ou do Ministério das Relações Exteriores da Rússia

Yuri KADOBNOV / AFP Uma aeronave Aeroflot Airbus A320 decola no aeroporto Sheremetyevo, nos arredores de Moscou, em 13 de junho de 2018



O governo da Rússia proibiu voos de companhias aéreas de 36 países em resposta às sanções que vem sofrendo desde que invadiu a Ucrânia, na última quinta-feira, 24. Neste domingo, a União Europeia anunciou que fechou os espaços aéreos dos seus 27 países-membros para voos russos. Como forma de retaliação a essas imposições, a Agência Federal de Transporte Aéreo do país comunicou nesta segunda-feira, 28, que limitou a operação de voos através das companhias aéreas de países da União Europeia, além de Canadá, Reino Unido, Noruega e Islândia. “De acordo com as normas do direito internacional, como resposta à proibição dos estados europeus de operar voos de aeronaves civis operados por transportadoras aéreas russas e/ou registradas na Rússia, foi introduzida uma restrição à operação de voos por as transportadoras aéreas de 36 estados”, afirmou o comunicado. Ainda de acordo com a Agência Federal de Transporte Aéreo, voos desses países podem acontecer se houver uma “autorização especial” da agência ou do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.