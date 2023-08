Rússia impede ataque ucraniano contra base no Mar Negro

Ofensiva acontece em um momento de intensificação das operações da Ucrânia em território russo

REUTERS/Yoruk Isik Navios russos dispararam contra botes ucranianos para proteger base no Mar Negro



A Rússia informou nesta sexta-feira, 4, que impediu ataques ucranianos com drones contra uma base naval no Mar Negro e contra a península anexada da Crimeia, em um momento de intensificação das operações da Ucrânia em território russo. “Durante a noite, as Forças Armadas ucranianas, com a ajuda de dois barcos sem tripulação, tentaram atacar a base naval de Novorossiysk”, sul da Rússia, anunciou o Ministério da Defesa no Telegram. “Os botes sem tripulação foram detectados visualmente e destruídos por disparos dos navios russos que protegiam a base”, acrescenta a nota. Novorossiysk também é um importante porto de petróleo que abriga o terminal de um oleoduto de mais de 1.500 quilômetros de extensão, que começa no oeste do Cazaquistão e passa pelas regiões russas ao norte do Mar Cáspio. A maior parte do petróleo cazaque destinado à exportação transita por esse oleoduto. O Consórcio do Oleoduto do Cáspio, que administra a infraestrutura, afirmou que o local não sofreu danos e que o petróleo continua sendo transportado para os navios atracados no porto.

*Com informações da AFP.