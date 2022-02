Rússia impõe prazo para negociações em Belarus; Kiev defende encontro em local neutro

‘Somos pela paz. Em caso de recusa de negociação, toda a responsabilidade pelo derramamento de sangue será do lado ucraniano’, disse representante da delegação russa

DANIEL LEAL / AFP Representantes de Kiev propõem realização de encontro em território neutro



Em meio ao quarto dia de confrontos no território ucraniano, representantes do governo da Rússia impuseram prazo para que a Ucrânia responda sobre uma reunião para negociação de um cessar-fogo que será realizada em Gomel, cidade de Belarus. O chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, afirmou neste domingo, 27, que os ucranianos têm até as 15h (horário local) para se posicionar sobre o encontro e alertou para consequências de uma eventual recusa. “Nós calmamente propomos o seguinte: agora é meio-dia. Até as 15h, continuamos aqui e aguardamos a resposta do lado ucraniano em confirmação de sua própria decisão de sair para negociações em Gomel. Assim que recebermos essa confirmação , vamos imediatamente nos mudar para lá e encontrar nossos colegas nas negociações. Somos pela paz. Em caso de recusa de negociação, toda a responsabilidade pelo derramamento de sangue será do lado ucraniano”, afirmou Medinsky. A informação foi dada por uma agência de notícias russa. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, rejeitou a possibilidade de participação de representantes de Kiev em reuniões no país e defende a realização da reunião em um local neutro. “Varsóvia, Bratislava, Budapeste, Istambul, Baku. Propomos qualquer uma dessas”, disse o presidente, em um vídeo publicado online.

*Com informações da AFP