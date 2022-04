Rússia intensifica ofensiva contra a Ucrânia; Kiev diz ter ‘direito’ de atacar alvos russos

Aumento na frequência dos ataques aconteceu nesta quinta-feira, 28, mais de dois meses após o início dos conflitos

Genya Savilov/AFP Militares ucranianos caminham ao lado de tanques russos destruídos e veículos blindados de transporte de pessoal (APC) na vila de Dmytrivka, a oeste de Kiev, em 2 de abril de 2022, enquanto a Ucrânia diz que as forças russas estão fazendo uma "retirada rápida" das áreas do norte ao redor de Kiev e da cidade de Chernigiv .



As forças armadas da Rússia intensificaram seus ataques no leste e no sul da Ucrânia nesta quinta-feira, 28. A informação foi divulgada pelo governo ucraniano. Segundo a Reuters, mais de dois meses depois do início da invasão, a Rússia ampliou a ofensiva para tomar duas províncias do leste, em uma batalha que o Ocidente vê como crucial para a guerra. “O inimigo está aumentando o ritmo da operação ofensiva. Os ocupantes russos estão exercendo fogo intenso em quase todas as direções”, informou o comando militar da Ucrânia. Os principais ataques forma nas regiões de Donetsk e Slobozhanske e aconteceram ao longo de uma rodovia que liga Kharkiv (2ª maior cidade ucraniana) até Izyum, tomada pelos russos.

A Ucrânia, por sua vez, disse ter o “direito” de atacar alvos militares russos. “A Rússia ataca a Ucrânia e mata civis. A Ucrânia se defenderá por todos os meios, inclusive com ataques contra depósitos e bases dos assassinos russos. O mundo reconhece esse direito”, tuitou Mikhailo Podoliak, assessor da presidência da Ucrânia. Nas últimas semanas, o Kremlin acusou as forças ucranianas de ataques em território russo, mas as autoridades de Kiev não confirmaram os episódios. Também nesta quinta-feira, 28, o presidente Vladimir Putin ameaçou uma “retaliação rápida” contra os países ocidentais que fizessem intervenções em nome da Ucrânia.