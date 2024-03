Rússia invade espaço aéreo da Polônia durante ataque contra Ucrânia

Tropas de Moscou lançaram 57 misses e drones contra Kiev e a região de Lviv

A Rússia invadiu neste domingo, 24, o espaço aéreo da Polônia durante um ataque contra a Ucrânia. Segundo as forças armadas polonesas, um dos mísseis de cruzeiro russo violou brevemente o espaço aéreo. “O objeto entrou no espaço polonês perto da cidade de Oserdow (região de Lublin) e permaneceu lá por 39 segundos”, disseram as forças armadas na plataforma X. “Durante todo o voo, foi observado por sistemas de radar militares”, acrescentaram. As tropas de Moscou lançaram 57 misses e drones contra Kiev e a região de Lviv. Várias explosões abalaram a capital ucraniana nas primeiras horas depois que os sistemas de defesa aérea foram empenhados em repelir o ataque russo, disse o prefeito Vitali Klitschko no aplicativo de mensagens Telegram.

As forças de defesa da Ucrânia dizem ter 18 dos 29 mísseis lançados pela Rússia e 25 dos 28 drones, disse Serhiy Popko, chefe da administração militar de Kiev. “Pela terceira madrugada desta semana, toda a Ucrânia está sob alerta aéreo e foi aconselhada a procurar abrigo”, escreveu a embaixadora dos EUA Bridget Brink no X (antigo Twitter). O Ministério da Defesa da Rússia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

*Com informações da Reuters