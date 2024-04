Rússia lança foguete espacial Angara-A5 após duas tentativas frustradas

Russos têm como objetivo ressaltar sua ambição de ser uma grande potência espacial

Handout / ROSCOSMOS / AFP Foto divulgada pela agência espacial russa Roscosmos em 11 de abril de 2024 mostra um foguete Angara-A5 de classe pesada decolando da plataforma de lançamento do cosmódromo de Vostochny, na região de Amur



A Rússia fez nesta quinta-feira (11) o lançamento de teste de seu foguete espacial Angara-A5 pela primeira vez a partir do Cosmódromo de Vostochny, no Extremo Oriente, colocando com sucesso uma carga de teste em órbita baixa como parte de um esforço para desenvolver um novo veículo de lançamento pós-soviético. O Angara-A5 é o primeiro foguete espacial pós-soviético da Rússia, e tem como objetivo ressaltar a ambição de Moscou de ser uma grande potência espacial. Apesar de ter conseguido lançar o foguete nesta quinta, o teste já tinha sido abordado em outras duas ocasiões, na terça (9) e na quarta-feira (10), por mau funcionamento. O lançamento nesta quinta foi simbólico para Rússia. Pois na sexta (12) é comemorado o Dia do Cosmonauta, que marca quando, há 63 anos, Yuri Gagarin, da União Soviética, tornou-se o primeiro homem no espaço sideral. O foguete de três estágios de 54,5 metros, com uma massa de cerca de 773 toneladas, pode transportar cerca de 24,5 toneladas para o espaço, de acordo com o jornal Kommersant da Rússia.

*Com informações da Reuters