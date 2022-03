Rússia lança mísseis sobre Lviv, próximo da fronteira com a Polônia, e sirenes são acionadas

Ao menos cinco pessoas ficaram feridas, informaram autoridades locais; militares alertam para riscos de novas ofensivas

EFE/EPA/Wojtek Jargilo Fumaça cobre parte da cidade de Lviv apos ataque com míssies



Um ataque com mísseis russos neste sábado, 26, contra a cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia e a cerca de 90 quilômetros da fronteira com a Polônia, deixou pelo menos cinco feridos, segundo confirmaram autoridades regionais. O chefe da administração militar da província de Lviv, Maksym Kozytsky, informou o número preliminar de feridos e confirmou o ataque com pelo menos dois mísseis, embora três explosões tenham sido ouvidas na cidade. O chefe militar alertou para o risco de outro ataque com mísseis, pedindo aos moradores da cidade e de toda a região que fiquem em abrigos até que o alerta seja suspenso. A autoridade militar indicou que o ataque ocorreu às 16h30 (11h30 no horário de Brasília), procedente da cidade de Kryvyi Rih, no sudeste do país, onde se concentra grande parte dos combates na guerra contra a Rússia. A prefeitura informou inicialmente que “três fortes explosões” ocorreram perto de Lviv, um dos pontos de partida dos refugiados que se dirigem à Polônia desde o início da invasão russa.

Os alarmes antiaéreos soaram novamente na cidade e o prefeito, Andryi Sadovyi, também pediu aos cidadãos em uma mensagem nas redes sociais que se dirigissem aos abrigos o mais rápido possível. As autoridades também solicitaram à população que não compartilhe vídeos ou fotos do que aconteceu nas redes sociais, junto com a mensagem: “Lembre-se que a inteligência russa recebe 90% de suas informações das redes sociais”. Em pouco mais de um mês de guerra, Lviv — considerada a capital ocidental do país — permaneceu longe dos conflitos, embora tenha recebido outros dois ataques: um míssil contra uma base militar nos arredores de onde combatentes estrangeiros estavam treinando, que causou 35 mortes; e outro dias depois contra o aeroporto da cidade, sem deixar vítimas.

Com EFE*