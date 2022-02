Rússia lança novo ataque contra Kiev e atinge prédio residencial; veja vídeo

Atentado ao edifício foi realizado com míssil e Ucrânia afirmou ter repelido ofensiva; cidades próximas à capital também registram conflitos

GENYA SAVILOV / AFP Autoridades não informaram número de vítimas no ataque a um prédio residencial



Na madrugada deste sábado, 26, a Rússia lançou um novo ataque contra a cidade de Kiev, capital da Ucrânia. Além da utilização de misseis, houve combate nas ruas da cidade. De acordo com as autoridades da Ucrânia, os militares do país conseguiram repelir um ataque da Rússia e manter suas posições na Avenida Vitória, que é uma das principais ruas de Kiev. O Exército da Ucrânia não deu mais detalhes sobre o combate, mas confirmou a vitória parcial contra os russos. Segundo jornalistas da AFP, a capital registrou explosões durante toda a madrugada. Em um vídeo publicado horas antes, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia tentaria “usar todas as suas forças” para tomar a capital durante a noite.

Segundo o Serviço de Situações de Emergência da Ucrânia, um míssil disparado pelos russos caiu em um prédio residencial na capital, mas ainda não existe confirmação de vítimas fatais. De acordo com as autoridades, o míssil caiu entre o 18º e 0 21º andar e os moradores estavam sendo retirados do local pelas autoridades. A informação também foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, que lamentou o ocorrido. “Kiev, nossa esplêndida e pacífica cidade, sobreviveu a mais uma noite de ataques das forças terrestres russas e aos mísseis. Um deles atingiu um imóvel residencial em Kiev”, disse o ministro. Antes do episódio, a Rússia disparou mísseis de cruzeiro contra estruturas militares espalhadas pela Ucrânia. O exército ucraniano também confirmou que ocorreram combates duros em Vasilkov, cidade localizada ao sul de Kiev, onde russos tentavam pousar paraquedistas. Os ucranianos também informaram a destruição, de um caça, um helicóptero e um avião de transporte militar no leste do país. Também foram relatados combates em Dymer e Ivankiv, cidades ao norte de Kiev, e novos avanços de tropas russas ao nordeste e leste.

A residential building was hit by a missile this morning in Kiev. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/k8d5btLIvw — We stand with Ukraine (@Westandwith2) February 26, 2022

A situação de Kiev é complicada, com diversos civis auxiliando as forças armadas ucranianas a defenderem a capital. O Ministério da Defesa da Ucrânia pediu ajuda à população: “Pedimos aos cidadãos que nos informem dos movimentos de tropas, que fabriquem coquetéis Molotov e neutralizem o inimigo”. Mesmo com o alto número de ucranianos que fugiram do país ou estão se movimentando para cidades longe das regiões de conflito, civis ainda são vistos nas zonas de combate por terem se alistado nas brigadas de “defesa de território”. Nesta manhã, Zelensky comemorou o envio de armas e equipamentos para a Ucrânia feito por aliados no Ocidente.

*Com informações da AFP