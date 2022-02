Rússia não aceita resposta coletiva do Ocidente sobre questões de segurança

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirmou que o ministro Sergey Lavrov enviou as perguntas de forma individual para 37 países diferentes

EFE/EPA/RUSSIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY HANDOUT Perguntas forma elaboradas pelo ministro Sergey Lavrov (foto) e enviadas para diversos países da Europa e América do Norte; resposta conjunta irritou as autoridades russas



A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que o país não pode aceitar uma resposta coletiva do Ocidente às suas propostas sobre segurança e espera um debate individual com as nações. “Não podemos aceitar uma resposta coletiva. Estamos esperando uma resposta detalhada para cada pergunta que fizemos a cada um dos destinatários”, disse Zakharova através de comunicado. De acordo com ela, os documentos recebidos pela Rússia carecem de uma reação do Ocidente a algumas perguntas “diretas” que foram formuladas. Zakharova afirmou que as perguntas foram enviadas pelo ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, para 37 países da Europa e América do Norte. Nelas, o ministro afirmou esperar uma reposta detalhada de cada um dos destinatários. “Ao invés disso, nos escrevem Jens Stoltenberg e Josep Borrell, a quem não nos dirigimos”, afirmou Zakharova, em referência ao secretário-geral da Otan e o Alto Representante da União Europeia para Assuntos Externos, respectivamente. Para a porta-voz do ministério, isso pode ser interpretado como “uma falta de respeito” aos pedidos do país. Borrell, por sua vez, afirmou que a carta foi elaborada após “decisão unânime” de 27 nações seria uma resposta consensual à mensagem escrita por Lavrov.

*Com informações da EFE