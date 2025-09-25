Rússia não exportará gasolina até o final do ano devido à escassez e ataques ucranianos

Desde que o governo russo lançou em 2022 uma ofensiva militar em grande escala na Ucrânia, Kiev responde atacando refinarias de petróleo russas para limitar a capacidade de Moscou de financiar o conflito

Ludovic MARIN and Grigory SYSOYEV / various sources / AFP Drones ucranianos atacaram na quarta-feira uma importante refinaria na região central de Bashkortostan



A Rússia anunciou nesta quinta-feira (25) a intenção de prorrogar a proibição às exportações de gasolina até o final do ano, em um contexto de forte aumento nos preços dos combustíveis devido principalmente aos ataques ucranianos contra refinarias. A proibição em vigor desde março em um dos maiores produtores mundiais de petróleo deveria seguir até outubro. Por enquanto, a medida parece ter surtido pouco efeito.

“Em breve prorrogaremos a proibição das exportações de gasolina”, declarou o vice-primeiro-ministro russo encarregado da Energia, Alexandre Novak, citado por agências de imprensa russas. “Hoje existe uma leve escassez de produtos petrolíferos”, reconheceu Novak, embora tenha afirmado que o problema está sendo resolvido graças às reservas acumuladas.

Desde que a Rússia lançou em fevereiro de 2022 uma ofensiva militar em grande escala na Ucrânia, Kiev responde atacando refinarias de petróleo russas para limitar a capacidade de Moscou de financiar o conflito.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, enfrenta atualmente escassez de combustível “devido à redução nos volumes de produção das refinarias russas”, anunciou nesta quinta-feira o governador Serguei Aksiónov. Drones ucranianos atacaram na quarta-feira uma importante refinaria na região central de Bashkortostan, provocando um grande incêndio.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório