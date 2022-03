Rússia não quer tomar a Ucrânia e derrubar o governo de Zelensky, diz porta-voz

Chancelaria russa fala que o objetivo da ‘operação especial’ é impor um status de neutralidade; 4ª rodada de negociações terá como foco os corredores humanitários

MAXIM SHEMETOV / POOL / AFP Maria Zakharova diz que próxima rodada de negociações vai ter como foco os corredores humanitários



A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse nesta quarta-feira, 9, que o intuito da ‘operação especial’ na Ucrânia – forma como os russos classificam a invasão que já chega ao meu 14º dia – não é derrubar o governo de Volodymyr Zelensky e tomar a Ucrânia, e sim fazer com que o país assuma uma posição de neutralidade, ou seja, não se imponha nos conflitos que estão acontecendo no mundo e não faça parte de nenhuma aliança militar, como a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Zakharova declarou que Moscou vai atingir os seus objetivos e citou as negociações entre os dois países que têm acontecido paralelamente à invasão. Ao todo já foram três encontros. “Estão acontecendo negociações com a parte ucraniana para acabar o quanto antes com o banho de sangue sem sentido e a resistência das Forças Armadas ucranianas”, afirmou. Segundo a porta-voz, houve um progresso no último encontro que aconteceu na segunda-feira, 7, mas ela espera por melhores direcionamentos nas próximas reuniões e já adiantou que na quarta rodada o foco será os corredores humanitários para retirar civis – o acordo para criação de espaços seguros para evacuação dos moradores foi fechado durante o segundo encontro entre Rússia e Ucrânia.