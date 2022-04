‘Rússia não vai interromper bombardeios para negociar cessar-fogo’, diz ministro

Em entrevista a uma TV estatal russa, Sergey Lavrov disse que as conversas não estão avançando rapidamente como gostariam

EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY Novas rodadas de negociações de paz não vão ter interrupção nos bombardeios



Sergey Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, declarou nesta segunda-feira, 11, durante entrevista realizada para uma TV estatal russa, que o país não vai interromper os ataques antes da próxima rodada de negociações de cessar-fogo com a Ucrânia. “Depois que nos convencemos de que os ucranianos não planejavam retribuir, foi tomada a decisão de que, durante as próximas rodadas de negociações, não haveria pausa enquanto um acordo final não fosse alcançado”, afirmou Lavrov que também relatou que as conversas não estão avançando rapidamente como gostariam. Eles acusam os ucranianos de tentar atrasar as negociações de paz com alegações de crimes de guerra cometidos pelas tropas russas, a qual Moscou nega.

Na última semana, depois de recuperarem a cidade de Bucha, o exército ucraniano encontrou dezenas de corpos de civis largados nas ruas. Representantes de Ucrânia e Rússia têm se reunido desde a segunda semana de guerra para tentar chegar a um acordo de cessar-fogo. Até agora, os lados concordaram com a realização de corredores humanitários para retirada dos civis em segurança e, segundo os negociadores dos dois países, houve avanço nos últimos encontros. No dia 1º de abril, durante uma visita a Índia, Lavrov havia informado que a evolução teria sido na adoção de um status neutro por parte da Ucrânia.