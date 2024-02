Rússia pede por reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU após bombardeios dos EUA

De acordo com o governo norte-americano, o ato foi uma resposta ao ataque de drone realizado há uma semana na Jordânia

A Rússia defendeu neste sábado, 3, a realização de uma reunião urgente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), após os Estados Unidos terem bombardeado grupos pró-Irã no Iraque e na Síria, além de ter condenado as ações do país. “Condenamos firmemente o novo ato de agressão britânico-americano contra Estados soberanos”, declarou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova. O porta-voz ressaltou que tais ataques “mais uma vez demonstram ao mundo inteiro a natureza agressiva da política dos EUA no Oriente Médio e total desrepeito de Washington pelo direito internacional”. O ataque, de acordo com Zakharova, é injustificado e, além de matar civis, confirma que os EUA estão tentando criar “focos de tensão” da Finlândia ao Canal de Suez e da Líbia ao Afeganistão. De acordo com os EUA, o ato foi uma resposta ao ataque de drone realizado há uma semana na Jordânia, perto da fronteira com a Síria, por milícias pró-iranianas, que matou três soldados americanos e feriu outros 40.

*Com informações da EFE