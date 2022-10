Rússia planeja retirar até 60 mil pessoas da cidade de Kherson

General russo informou que o exército pretende ‘garantir a saída segura da população’; moradores podem seguir para território russo

Yuri KADOBNOV / AFP Exército russo que tirar moradores de Kherson e levar para Rússia



A Rússia informou nesta quarta-feira, 19, que planeja retirar até 60 mil pessoas da cidade de Kherson, anexada pela Rússia no dia 30 de setembro. “Está prevista a retirada de entre 50 mil e 60 mil pessoas para a margem esquerda do Dnieper”, o rio que estabelece o limite com a cidade de Kherson, afirmou o chefe da administração de ocupação, Vladimir Saldo. A medida, segundo ele, é uma forma de proteger os civis da contraofensiva de Kiev. A saída, com a média de 10 mil pessoas a cada 24 horas, deve acontecer por seis dias, a princípio, destacou Saldo, de acordo com as agências de notícias russas. Segundo a agência Ria-Novosti, as operações de retirada por barco já começaram e, de acordo com a autoridade pró-Moscou, Yevgueni Melnikov, os moradores podem seguir para a Rússia. O general russo Serguei Surovikin, comandante das operações na Ucrânia, declarou na terça-feira, 18, ao canal Rossiya 24, que o exército pretende “garantir antes de mais nada a saída segura da população” de Kherson. A cidade, capital da região de mesmo nome ocupada pela Rússia há vários meses e anexada em setembro, é alvo de ataques ucranianos contra uma série de infraestruturas, destacou o general que também informou que a situação na região para as forças russas são tensas. A situação é complicada. O inimigo está lançando intencionalmente ataques a infraestruturas e edifícios residenciais em Kherson”.

*Com informações da AFP