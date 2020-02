Rússia pode deportar estrangeiros infectados com coronavírus

FE/EPA/DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK O primeiro-ministro Russo, Mikhail Mishustin



O primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, anunciou que cidadãos de outras nacionalidades que contraíram coronavírus podem ser obrigados a deixar o país. Segundo Mishustin, o país pode deportar os infectados com a doença, como parte de uma série de medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus dentro do território russo.

Mishustin afirmou também que a Rússia pode adotar outras restrições, como o isolamento e a quarentena de pacientes, para conter a doença.

Adiamento

O premiê anunciou também que o Fórum de Investimentos de Sochi, previsto para a próxima semana, deve ser adiado.

“Temos debatido esta situação. Proponho adiar (o fórum), mas não cancelá-lo. É preciso pensar, em primeiro lugar, na saúde e na segurança dos nossos cidadãos e dos participantes do fórum”, disse.

Segundo Mishustin, o país está tomando todas as medidas necessárias para lidar com a propagação do coronavírus, e a “situação está sob controle”.

Aviões da força-aérea partirão para Wuhan para repatriar os pouco mais de 1.300 cidadãos russos que estão no local. No último fim de semana, os dois primeiros casos da doença foram confirmaram na Rússia, nas regiões de Zabaikalie e Tiumen.

* Com informações da EFE e Estadão Conteúdo.