Rússia pode estar atingindo jornalistas de maneira proposital, diz secretário dos EUA

Casa Branca documentará possíveis casos de execução do Kremlin em meio à guerra na Ucrânia; recentemente, três jornalistas morreram e outros dois ficaram gravemente feridos

OLIVIER DOULIERY / Pool / AFP - 07/03/2022 Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, diz que a Rússia pode estar executando jornalistas deliberadamente



O secretário de Estado dos Estados Unidos (EUA), Antony Blinken, conversou com jornalistas nesta quarta-feira, 16, e afirmou que a Casa Branca passou a documentar possíveis casos de execução por parte do Exército da Rússia a jornalistas em território ucraniano. Segundo o político, o governo passou a analisar “os alvos que as forças russas estão fazendo, incluindo se estão deliberadamente, intencionalmente mirando em civis e jornalistas”. Um possível ataque deliberado constituiria crime de guerra.

“Vimos uma equipe da Fox que teve dois de seus membros mortos, um ferido. O mundo está vendo jornalistas no fogo cruzado, pessoas fazendo seu trabalho para trazer a verdade ao mundo”, citou o representante do governo norte-americano. Nos últimos dias, três jornalistas morreram (Pierre Zakrzewski, Oleksandra Kuvshynova e Brent Renaud) e outros dois estão gravemente feridos após ataques dos militares russos na Ucrânia.