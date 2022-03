Rússia pretende levar Kiev à justiça por crimes contra a humanidade, diz porta-voz

Representante do Ministério das Relações Exteriores disse que o governo ucraniano tenta transferir a responsabilidade pelos episódios que aconteceram na cidade de Mariupol

MAXIM SHEMETOV / POOL / AFP Em coletiva, Zakharova comentou acusações feitas por Kiev



O governo da Rússia afirmou que pretende levar o governo da Ucrânia à justiça por crimes contra a humanidade. A informação foi dada pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, nesta quinta-feira, 17. A informação foi dada pela agência de notícias russa TASS. “Recorreremos a todas as medidas possíveis para garantir que esses crimes contra a humanidade não fiquem impunes”, afirmou Zakharova durante coletiva. O governo disse ainda que Kiev está transferindo a culpa para os russos por todos os episódios que acontecem na cidade de Mariupol, citando a explosão no Teatro Drama, que aconteceu na última quarta-feira, 16. “A culpa por tudo o que aconteceu em Mariupol, particularmente no contexto do atentado ao prédio do Teatro Drama, o regime de Kiev imediatamente tentou transferir para as tropas russas que, supostamente, jogaram uma bomba no prédio do teatro”, disse a porta-voz.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que os militares que compõem o grupo nacionalista ucraniano conhecido como Batalhão de Azov foram os responsáveis por explodir o prédio do teatro de Mariupol. A Defesa russa também desmentiu as acusações de Kiev de que um ataque aéreo teria atingido as instalações onde civis estavam. “Esta é uma mentira ousada, as Forças Armadas Russas não estão bombardeando as cidades e todos estão bem cientes disso, não importa quantos vídeos a OTAN tenha compilado e não importa quantas fotos falsas estejam circulando atualmente, a verdade acabará por emergir”, continuou Zakharova.

*Com informações da AFP