Rússia: ‘Primeira fase da operação na Ucrânia foi concluída’

Comunicado realizado pelo Ministério da Defesa russo alega que seguirá ofensiva em território ucraniano e que o Kremlin sofre uma tentativa de ‘cancelamento’

Andrey Gorshkov / SPUTNIK / AFP - 03/03/2022 Presidente da Rússia, Vladimir Putin continuará a ofensiva contra a Ucrânia



O Ministério da Defesa da Rússia divulgou um comunicado nesta sexta-feira, 25, onde afirma que a “primeira fase da operação militar especial” no território da Ucrânia foi concluída com êxito. Segundo o Kremlin, no momento, “o exército não descarta a possibilidade de atacar cidades ucranianas bloqueadas”. O Kremlin rebateu as recentes críticas realizadas pelos Estados Unidos e afirmou que o Ocidente busca “cancelar toda uma cultura de mil anos” e ressaltou ainda que trabalha com “duas opções” para o futuro de Donbass, região separatista pró-Rússia. Ao comentar sobre uma possível exclusão do G20, o governo de Vladimir Putin alegou que a sanção trata-se de uma “discriminação progressiva” contra seu povo.