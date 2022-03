Rússia proíbe exportação de 200 itens até o fim de 2022

Decisão foi tomada após o presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciar a suspensão da importação do petróleo russo

Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP Putin adota medidas para defender a Rússia das sanções ocidentais



A Rússia anunciou nesta quinta-feira, 10, quais são os produtos que vão ser proibidos de serem exportados até o final de 2022. Ao todo, 200 itens estão presentes na lista, alguns deles são: equipamentos nas áreas de telecomunicação, médica, automobilística, elétrica, agricultura e tecnologia e produtos de exploração florestal, como madeira. A limitação do comércio de matérias-primas já tinha sido anunciada por Vladimir Putin na terça-feira, 8, depois do presidente norte-americano, Joe Biden, suspender a importação do petróleo russo. “Essa é a resposta lógica às medidas impostas contra a Rússia. Elas têm por objetivo interromper setores fundamentais da economia”, falou o ministro da economia. o vice-premiê Alexander Novak, informou que outras sanções podem ser adotadas em relação às proibições do Ocidente, sendo uma delas a possibilidade de suspender o fornecimento de gás para a Europa.