Rússia promete vingança contra a Ucrânia após bombardeio deixar 18 mortos na cidade de Belgorod

Russos culpam Kiev pelo atentado, que ocorre um dia após ofensiva que deixou ao menos 39 mortos em território ucraniano

HANDOUT / RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY / AFP Bombeiros apagando chamas após bombardeios em Belgorod, a cerca de 30 quilômetros (19 milhas) da fronteira com a Ucrânia



Um bombardeio em Belgorod, fronteira da Rússia com a Ucrânia, deixou ao menos 18 mortos, incluindo crianças, neste sábado, 30. “Em Belgorod, o número de mortos sobe para 18 e 111 pessoas ficaram feridas”, informou o ministério de Situações de Emergência da Rússia, no balanço mais recente divulgado neste sábado à noite pelo Telegram. Imagens publicadas na internet mostram automóveis em chamas, edifícios com janelas quebradas e colunas de fumaça preta na cidade. Esse foi um dos ataques mais letais para a população civil em território russo. O Kremlin culpa a Ucrânia pelo ocorrido, que acontece um dia depois da Rússia ter lançado um bombardeio em larga escala no território ucraniano que deixou ao menos 39 mortos. O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, informou que a artilharia inimiga disparou contra o centro da cidade, onde vivem cerca de 330 mil pessoas. Por isso, recomendou que a população da cidade se deslocasse para abrigos e instalações subterrâneas previstas para o efeito.

Entre os prédios edifícios afetados estão as sedes do governo regional e edifícios universitários, bem como empresas e residências, segundo a agência de notícias russa “RIA Novosti”. Belgorod, que partilha 552 quilômetros de fronteira com a Ucrânia, tem sido a região russa mais atingida por incidentes fronteiriços desde o início do conflito militar em fevereiro de 2022. Por ordem do presidente, Vladimir Putin, uma brigada do Ministério da Saúde chefiada pelo chefe da pasta viajou para a região. “Este crime não ficará impune. O regime de Kiev, ao cometer este crime, está tentando desviar a atenção da derrota na frente e também nos provocar a cometer atos semelhantes”, informou o Ministério da Defesa russo.

A Ucrânia realiza regularmente ataques contra a Rússia, especialmente nas regiões mais próximas de seu território, mas o número de vítimas costuma ser muito menor. Em decorrência do ocorrido, a Rússia pediu uma reunião ao Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas), para discutir a ataque contra seu território. A reunião acontecerá neste sábado às 16h00 de Nova York (18h em Brasília). Na sexta, eles já tinham se reunido para discutir o ataque da Rússia contra a Ucrânia que deixou ao menos 39 mortos. Fontes dos serviços secretos ucranianos informaram à imprensa que o que aconteceu em Belgorod é consequência de “ações não profissionais da defesa aérea russa” e também de “provocações intencionais”. “As forças de defesa ucranianas estão elaborando planos cujos alvos são precisamente infraestruturas militares”, disse a fonte ao jornal online “Ukraínska Pravda”. E admitem que o ataque de hoje a alvos militares em território russo é uma retaliação aos “bombardeios bárbaros” da Rússia, ontem, contra várias cidades ucranianas.

*Com agências internacionais