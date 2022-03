Rússia receberá novas sanções econômicas na próxima quinta, 24

Afirmação foi realizada pelo conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos; Biden fará anúncio após a cúpula do Conselho Europeu e da Otan

Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP - 28/02/2022 Governo Putin afirmou que a invasão à Ucrânia servirá para "purificar" a sociedade local dos "traidores"



Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, afirmou a jornalistas nesta terça-feira, 22, que os mandatários dos países ocidentais farão um anuncio na próxima quinta com a imposição de novas sanções econômicas à Rússia, em decorrência da invasão à Ucrânia. Na data, o presidente norte-americano, Joe Biden, estará na cúpula do Conselho Europeu e da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), em Bruxelas. A ida do líder da Casa Branca à Europa, segundo Sullivan, ocorrerá para fortalecer a segurança energética dos países dependentes do petróleo e gás russos. “É uma oportunidade para coordenar de perto a resposta ocidental à China em relação ao conflito ucraniano, à margem da cúpula UE-China em 1º de abril”, afirmou o porta-voz. O governista também alegou que o presidente russo Vladimir Putin “poderá tomar cidades e territórios, mas não terá êxito em seus objetivos de subjulgar o povo ucraniano”.