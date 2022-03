Rússia reconhece que invasão à Ucrânia ‘não está tão rápida’ quanto gostaria

Representante do Kremlin ressaltou, porém, que a ofensiva caminha ‘passo a passo’ para cumprir seu objetivo

Handout / Russian Defence Ministry / AFP - 05/03/2022 Tanque do exército ucraniano destruído no assentamento de Gnutovo, nos arredores de Mariupol



O chefe da Guarda Nacional da Rússia, Viktor Zolotov, afirimou nesta segunda-feira, 14, que a invasão à Ucrânia não avança com a velocidade desejada pelo governo de Vladimir Putin. Segundo o representante do Kremlin, “nem tudo está indo tão rápido quanto gostaríamos”, mas o comandante ressaltou que suas tropas caminham “passo a passo rumo ao objetivo”. O atraso nas operações teria sido causado, segundo o militar, por “forças de extrema direita que estão se escondendo atrás de civis.” Nos Estados Unidos, o porta-voz do Departamento de Defesa afirmou em coletiva de imprensa aos jornalistas que “quase todas” as tropas russas em território ucraniano encontram-se “paradas”.