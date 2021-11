Rússia registra novo recorde de mortes diárias por Covid-19

Número das últimas 24 horas superou em 11 mortes a marca anterior, registrada na última terça-feira

EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV Foram registrados 1.189 óbitos pela Covid-19 no País nas últimas 24 horas



A Rússia registrou um novo recorde de mortes diárias por Covid-19 nesta quarta-feira, 3. Foram registrados 1.189 óbitos pela doença. É o maior número desde o início da pandemia. O número das últimas 24 horas superou em 11 mortes a marca anterior, registrada na última terça-feira, 2. O número de casos também é recorde no país: 40.443 novas infecções, com positivos registrados em todas as 85 regiões do país. Apesar da disponibilidade da Sputnik V, a sociedade russa mostra hesitação na hora de se imunizar, o que aumenta o impacto da pandemia no país. Segundo a EFE, Moscou, que é o epicentro da Covid-19 na Rússia, registrou 95 óbitos nas últimas 24 horas. São Petersburgo é a segunda região mais afeta, com 86 mortes, seguida da região metropolitana da capital, com 53. Na última quinta-feira, 28, Moscou decretou um lockdown de 11 dias para conter o aumento de casos. Atualmente, a Rússia tem um total de 8.494.589 casos ativos e 237.619 mortes registradas.