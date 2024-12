Rússia retira presença militar na Síria e muda foco para Líbia

Aviões de carga russos têm transportado equipamentos, como radares para os sistemas S-400 e S-300, para bases no leste da Líbia, que estão sob o controle de Khalifa Haftar, um aliado próximo de Moscou

A Rússia está realizando uma retirada de seus sistemas de defesa aérea e armamentos avançados da Síria, conforme revelado por autoridades dos Estados Unidos e da Líbia. Aviões de carga russos têm transportado equipamentos, como radares para os sistemas S-400 e S-300, para bases no leste da Líbia, que estão sob o controle de Khalifa Haftar, um aliado próximo de Moscou. Além da transferência de equipamentos, a Rússia também está diminuindo sua presença militar na Síria, enviando tropas e armamentos para fora do país. As bases militares na Síria desempenharam um papel crucial na capacidade russa de projetar poder no Oriente Médio e na África, funcionando como um ponto estratégico para o envio de tropas e suprimentos.

A base naval de Tartus, localizada na Síria, era o único ponto de reabastecimento da marinha russa no Mediterrâneo, o que torna essa retirada ainda mais significativa. Com a diminuição de sua presença na Síria, a Rússia parece estar reestruturando sua estratégia na região. Agora, o foco da Rússia se volta para a Líbia, onde busca consolidar sua influência. A intenção é estabelecer uma presença naval que contrabalançaria a atuação dos Estados Unidos e dos membros da OTAN na área, reforçando assim sua posição geopolítica no Mediterrâneo.

