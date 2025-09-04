Jovem Pan > Notícias > Mundo > Rússia se orgulha de ser líder em próteses para mutilados após anos de conflito na Ucrânia

Rússia se orgulha de ser líder em próteses para mutilados após anos de conflito na Ucrânia

Segundo dados do governo russo, o número de próteses de membros entregues em 2024 disparou 65% em relação a 2021, o que representa 60.000 dispositivos adicionais

  
  
  
Photo by YURIY DYACHYSHYN / AFP amputados russia e ucrania Militar ucraniano amputado, Andriy, 20, descansa após escalar o Monte Klyuch, 927m, perto da vila de Trukhaniv, região de Lviv

A Rússia vangloriou-se nesta quinta-feira (4) de ser um dos países mais avançados no campo das próteses de membros, devido ao número de soldados que tiveram que recorrer a elas após combaterem na Ucrânia. O número de militares russos mortos ou feridos desde o início do conflito em 2022 é um segredo de Estado, mas, segundo estimativas independentes, pode chegar a centenas de milhares. A vice-ministra da Defesa Anna Tsiviliova, considerada parente do presidente Vladimir Putin, afirmou que os soldados que retornam da Ucrânia foram “motores” das inovações russas no campo das próteses.

Estas podem ser usadas para substituir um membro, como perna ou braço. “Provavelmente estamos na vanguarda neste campo”, assegurou Anna Tsiviliova durante um fórum econômico em Vladivostok, na região russa do Extremo Oriente. “Os participantes da operação militar especial nos permitiram alcançar este nível”, acrescentou, utilizando o eufemismo imposto pelo Kremlin para se referir ao conflito bélico na Ucrânia.

Segundo dados do governo russo, o número de próteses de membros entregues em 2024 disparou 65% em relação a 2021, o que representa 60.000 dispositivos adicionais. Tsiviliova é sancionada pelos Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido por seu papel na ofensiva russa na Ucrânia. O Reino Unido a qualifica como “prima” do presidente russo, enquanto a União Europeia a define como membro de sua família próxima, mas a Rússia nunca confirmou que exista qualquer parentesco.

*Com informações da AFP

