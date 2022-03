Rússia se prepara para ‘ações em grande escala’, diz Ministério do Reino Unido

Documento publicado nas redes sociais da pasta de Defesa alega que as forças russas estão em um ‘período de reorganização’

EFE/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Forças russas se preparam para uma grande ofensiva, segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido



O Ministério da Defesa do Reino Unido publicou nesta quarta-feira, 23, um documento em suas redes sociais que o exército do Kremlin passou a se “reorganizar” na região norte do território ucraniano. A intenção, segundo a pasta, seria se preparar para ações “em grande escala”. “O campo de batalha no norte da Ucrânia continua estando majoritariamente estático, com forças russas realizando, provavelmente, um período de reorganização, antes de continuar com suas operações ofensivas em grande escala”, afirma o relatório. A avaliação da pasta é de que as “as forças da Rússia estão tentando envolver as forças ucranianas no leste do país, enquanto avançam a partir da direção de Kharkiv, ao norte, e de Mariupol, ao sul”.