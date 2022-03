Rússia se recusa a comparecer ao Tribunal de Haia por ataque à Ucrânia

Presidente da Corte e membro da delegação ucraniana criticaram ausência de representantes russos nas audiências

Handout / State Emergency Service of Ukraine / AFP Audiência foi solicitada pela Ucrânia após início da ofensiva russa



A Rússia se recusou a comparecer a uma audiência no Tribunal de Haia, também chamado de Corte Internacional de Justiça (CIJ), que tratará dos ataques russos ao território da Ucrânia. As audiências são baseadas em um pedido ucraniano para que a Organização das Nações Unidas (ONU) obrigue Moscou a encerrar a invasão. A ausência da Rússia na audiência desta segunda-feira, 7, foi criticada pelo juiz presidente do tribunal, Joan Donoghue. “(A CIJ) lamenta que a Rússia não tenha comparecido”, disse o juiz. Já Anton Korynevich, membro da delegação ucraniana, disse que a ausência diz muito sobre a postura da Rússia. “O fato de que os assentos que a Rússia deveria ocupar estão vazios diz muito”, afirmou Korynevich. O pedido de audiência foi apresentado pela Ucrânia no dia 26 de fevereiro, dois dias depois do início da ofensiva russa. Kiev pede medidas urgentes para encerrar a invasão.

*Com informações da AFP