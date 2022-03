Rússia só tem mais três dias de munição e comida, diz Ucrânia

De acordo com o Ministério da Defesa ucraniano, suprimentos e combustível das tropas russas está próximo de acabar

STRINGER / AFP - 25/02/2022 Tanques de guerra russos avançam sobre a Ucrânia



O Ministério da Defesa da Ucrânia informou que os suprimentos, munições e combustível das tropas russas estão acabando e só devem durar por mais três dias. “De acordo com as informações disponíveis, as forças de ocupação russas que operam na Ucrânia têm estoques de munição e alimentos para não mais de três dias”, “situação semelhante com combustível”, informava o comunicado publicado no Facebook. O conflito entre os dois países está em seu 27º dia, e, segundo as autoridades, ao menos trezentos militares russos se recusaram a cumprir a ordem de realizar hostilidade na região de Okhtyrka, ao leste de Kiev. Eles também relataram que as tropas russas continuam tentando avançar nas regiões de Donetsk e Lugansk, mas não estão tendo sucesso. O governo russo não se posicionou sobre essa informação, entretanto, declararam que os ucranianos têm utilizado cidadãos como ‘escudo humano’ e comparou essa ação com o nazismo. “As Forças Armadas da Ucrânia colocam armas pesadas nas áreas residenciais de Mariupol [cidade portuária na Ucrânia]. Os nazistas fizeram o mesmo em Berlim [capital da Alda Alemanha] sitiada em 1945″, disse o Ministério de Relações Exteriores da Rússia.